拉美產品赴進博會　毛寧：中國市場，世界共享

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月7日電（記者 海涵）第七屆中國國際進口博覽會昨天在上海開幕，眾多拉美特色產品赴“進博之約”。外交部發言人毛寧11月6日在例行記者會上表示，隨著中拉高質量共建“一帶一路”深入推進，中拉“跨半球”交往將更加便利，拉美和加勒比國家將從中國市場中發現更多機遇、獲得更大發展。



有記者提到，在本屆進博會上，源自智利安第斯山脈高海拔地區的雪山車厘子作為全球首發新品抵達進博會展館。此外，包括秘魯沙漠藍莓在內的眾多拉美明星產品已經成為中國各大商超的熱銷之選。



毛寧就此表示，每年，拉美和加勒比企業都會帶著自己的特色產品，漂洋過海來赴“進博之約”，是進博會的參與者、見證者，更是受益者。“除了你提到的這些拉美產品外，借助進博會等平台，洪都拉斯的白蝦、咖啡，尼加拉瓜的蜂蜜、海鮮等都在中國有了知名度。”智利水果出口商協會同多個中國電商平台達成合作協議，“廈門—聖保羅”跨境電商空運專線開通，更多拉美產品進入中國消費者“購物車”。



毛寧指出，中國市場，世界共享。隨著中拉高質量共建“一帶一路”深入推進，中拉“跨半球”交往將更加便利，拉美和加勒比國家將從中國市場中發現更多機遇、獲得更大發展。



