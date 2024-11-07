中評現場：兩岸三地大埔青年尋根行啟動禮

現場大合照（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月7日電（記者 段曉魯）日前，由香港兩岸客家研究中心舉辦的香港、台灣、梅州三地大埔青年“尋根 圓夢”首發啟動禮在香港大埔舉辦，兩岸三地青年來到新界大埔鄉事委員會瞭解香港新界大埔的歷史及發展情況，並進行剪彩儀式。



出席啟動禮的嘉賓有中央政府駐港聯絡辦台務部二級巡視員魏敬東、一級調研員潘世傑、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、香港新界大埔鄉事委員會張育文、香港新界大埔鄉事委員會主席林奕權、北區區議員姚銘等。



香港新界大埔鄉事委員會主席林奕權表示，大埔這個名字，不僅僅是一個地理上的標籤，更是一種文化和情感的象徵。在香港、台灣和梅州，我們都擁有大埔這個共同的名字和深厚的客家文化根基。這次活動的目的，就是要讓我們的青年一代能夠更深入地瞭解並珍視自己的文化傳統，從而在現代社會中找到自己的定位和使命。



林奕權亦表示，隨著全球化的進程加快，文化的多樣性和包容性變得愈發重要。作為客家後裔，我們有責任和義務去保護和傳承這份珍貴的文化遺產。客家文化以其獨特的歷史背景和豐富的文化內涵，為我們提供了無窮的智慧和靈感。



香港新界大埔鄉事委員會執行委員張育文表示，大埔位於香港的北部，擁有悠久的歷史，早在新石器時代就有人類在這裡居住。進入明清時期，這裡成為大部分客家人聚居的地點。隨著19世紀英國開始統治香港，大埔的發展也隨之改變。當時，大埔仍然是一個以農業和漁業為主的村落，隨著城市化的推進，這裡逐漸發展成為繁榮的市鎮。如今，大埔不僅保留了豐富的歷史文化，例如舊時的大埔墟火車站改建為鐵路博物館，展示香港鐵路的歷史，參觀人士可以瞭解鐵路的發展和對社會的影響，藉此認識更多大埔的歷史。

