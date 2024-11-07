葉志明：客家精神是客家文化最具底蘊的精髓

廣東政協委員、香港梅州社團總會執行主席兼秘書長葉志明（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月7日電（記者 段曉魯）廣東省政協委員、香港梅州社團總會執行主席兼秘書長葉志明在11月4日由香港兩岸客家研究中心主辦的“中華民族與客家文化”研討會（“講客堂”第12講）開幕致辭時表示，客家精神是客家文化最深層、最具有底蘊的精髓。



葉志明表示，香港兩岸客家研究中心成立至今，已在香港、台灣、大陸多地舉辦十一場“講客堂”研討會，研討海峽兩岸關係、中美關係、客家文化等，邀請兩岸高等學府知名專家學者，就國家關心的如何化解海峽兵凶戰危局勢、促進和平統一，建言獻策。積極推動多元化交流特別邀請台灣基層鄉親、大學、中學、優秀青年朋友、首來族等，通過舉辦富多彩的交流互動，促進三地青年在中華民族、同根同源上的情感交融。



葉志明指出，“講客堂”第十二講，探討中華民族和客家文化。中華民族文化猶如一條波瀾壯闊的長河，客家文化就是這條長河中生生不息的支流。客家文化作為兩岸共有特色文化之一，源遠流長，有魅力。客家精神是客家文化最深層、最具有底蘊的精髓，是客家先民在千百年不斷南遷的過程中形成的家國情懷。他說，他是客家人，跟大家分享客家文化的幾個特徵：



一、崇正報本，客家人無論遷徙到何地，認為中原漢族祖先是其正統的祖宗而不是南蠁。尊祖敬宗，崇尚華夏正統文化，恪守中華文化共有的禮樂教化，在各地開枝散葉，建立了自己的家園，這次組織兩岸三地新一代的客屬青年到梅州大埔尋根，通過增進兩岸三地青年的交流，讓青年們認識兩岸三地客家人是一家人，同根同源，血濃於水。



二、耕讀傳家。亦耕亦讀，耕讀傳家，客家人在南遷的同時，也不忘中原文化的觀念。他們初到客地山區，只能以農耕求生存。經過長期的生產生活實踐，他們深深體悟到：自己身處大山中，經濟和文化都比別人落後，在以農耕求生存的同時，還必須以“讀”求發展；要改變在當地所處的低下地位，唯有通過科舉登上仕途。“耕讀傳家”精神使得客家人人才輩出。兩岸三地新一代的客屬青年應該以耕讀傳家”精神為原動力，不斷開拓進取，在經世創業的舉程中，體現自我的人生價值。