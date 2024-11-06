豐田4～9月凈利潤降26%

中評社香港11月6日電／豐田汽車11月6日發佈的2024年4～9月的合併財報(國際會計準則)顯示，凈利潤為1萬9071億日元，與上年同期相比減少26%。受到量產汽車所需的“型號指定”的認證違規和召回(回收和免費修理)等影響，豐田在日本國內外的汽車生產陷入低迷。供應商的勞務費增加等導致的費用負擔也成為包袱。



日經新聞網消息，4～9月的營業收入同比增長6%，增至23萬2824億日元，營業利潤減少4%，為2萬4642億日元。營業利潤低於作為市場預期平均的Quick Consensus的2萬5628億日元。按同一期間來看，這是在2022年4～9月後，1年來首次出現利潤下降。



零部件廠商等豐田的供應商的勞務費增加等導致的費用負擔達1150億日元，拉低了營業利潤。汽車功能提高帶來的提價效果為2700億日元，成本下降也有2100億日元，但未能彌補。日元貶值等匯率波動帶來的利潤提升效果為6100億日元。



圍繞子公司日野汽車面向北美銷售的引擎的認證違規問題，作為與美國當局和解的費用，計入2300億日元的特別損失，2024年4～9月最終虧損2195億日元，出現大幅虧損，這也產生了負面影響。



豐田2024年4～9月的全球產量(包括雷克薩斯)為470萬輛，同比減少7%。這是4年來首次按同一期間計算低於上年實際產量。日本國內產量減少9%，降至153萬輛、海外產量減少6%，降至317萬輛，均陷入苦戰。