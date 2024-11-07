楊潤雄：正研究官涌市政大廈改建為運動中心

議員提問（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月7日電（記者 段曉魯）香港特區文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在立法會回復議員提問時表示，特區政府正研究把官涌市政大廈部分樓層改建成為城市運動體育中心，以提供適合運動攀登、霹靂舞及滑板等運動的場地。



楊潤雄表示，文化體育及旅遊局和康樂及文化事務署一直積極爭取資源，以推進在2017年《施政報告》及2022年《施政報告》中分別提出的體育及康樂設施五年計劃與體育及康樂設施十年發展藍圖的各個體育及康樂設施項目，並按政府工務工程的程序規劃項目，包括進行技術可行性研究、設計、諮詢區議會和相關持份者、招標及申請工程撥款等。



楊潤雄指出，特區政府致力為市民提供優質及多元化的體育及康樂設施，以配合市民的需要。除了五年計劃和十年藍圖外，特區政府會持續規劃新的體育設施和改善現有設施，當中會考慮不同因素，包括在全港和地區層面所提供的現有體育設施、體育發展的政策目標、現有設施的使用率、人口變化、區議會及相關持份者的意見、可供使用的土地、技術可行性和財政資源分配等。康文署亦會與其他決策局和政府部門一同規劃和推展其他工程項目下的體育及康樂設施，以配合市民需要。



楊潤雄稱，特區政府正研究把官涌市政大廈部分樓層改建成為城市運動體育中心，以提供適合運動攀登、霹靂舞及滑板等運動的場地。在完成相關項目的技術可行性研究後，建築署已於今年七月展開工程設計的準備工作。除了改建官涌市政大廈部分樓層的計劃外，政府亦會檢視其他現有使用率較低的設施，研究可否在該地點提供合適的體育設施作推廣運動之用。