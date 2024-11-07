陳百里：將推動更多企業積極把握電商機遇

立法會主席台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月7日電（記者 段曉魯）香港特區商務及經濟發展局局長陳百里昨日在立法會回復議員提問時表示，特區政府將助力中小企業拓展內地和東南亞國家聯盟電商市場及強化香港品牌的多項支援措施，推動更多企業積極把握電商的機遇。



陳百里表示，行政長官於2024年《施政報告》宣布為打造香港成為跨境電子商貿物流配送中心，於2025年內檢視有關跨境電商物流的相關流程，以提升跨境貨物配送的效率。這方面的工作，將配合政府助力中小企業拓展內地和東南亞國家聯盟電商市場及強化香港品牌的多項支援措施，推動更多企業積極把握電商的機遇。



陳百里亦表示，在航空貨運方面，香港機場管理局設立了專為航空貨運業而設的香港國際機場貨運數據平台，利便航空貨運業務中的不同持份者（例如貨運代理、倉庫營運商、運輸商、航空貨運站營運商等）提供及交換物流數據，以推進空運數碼化，並且提高貨運效率及透明度。在海運方面，政府亦正在構建具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能的港口智慧系統，以促進航運、港口及物流業持份者信息互聯互通。



陳百里稱，政府各政策局和部門一直與各工商組織和機構保持聯繫，瞭解不同行業的情況和發展需要，以制定合適的政策和支援措施。商務及經濟發展局除了不時與本港各大商會交流意見外，亦一直透過其轄下工業貿易諮詢委員會和中小型企業委員會，諮詢業界的意見。商經局於2024年一月成立了跨部門“電子商貿發展專責小組”，統籌和制訂政策推動企業把握電商發展帶來的機遇，其下亦成立了專家小組，成員包括來自不同界別的立法會議員和業界人士，協助政府更全面掌握有關發展電商的市場情況和業界反饋。