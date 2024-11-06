韓媒：特朗普再次當選 韓美同盟不確定性增大

中評社香港11月6日電／韓聯社指出，美國共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普在第60屆總統選舉中確定當選，預計韓國外交將面臨更大的不確定性。



若特朗普重申其在首屆總統任期推行的“美國優先”政策，可則能要求盟友發揮更多作用並承擔更多費用，韓方基於自由民主的價值外交、對華和對俄政策等外交戰略難免受到影響。



最大焦點莫過於韓美第12份防衛費分擔談判特別協定（SMA）。韓美第12份防衛費分擔特別協定早在美國總統選舉之前達成協定，但特朗普當選總統後可能推翻已達成的協定，要求重新談判。問題在於防衛費問題涉及駐韓美軍撤離和裁減問題，特朗普在其首個任期曾頻繁提及撤離駐韓美軍問題。



有觀點指出，特朗普可能會選擇從韓美同盟共同追求的“朝鮮無核化”的目標中“退縮”。還有專家指出，有可能出現衹有韓國面臨朝核威脅的情況，進而出現韓美對朝合作乃至同盟根基發生動搖的最壞局面。而鋻於特朗普曾提及“迅速結束烏克蘭戰爭”，預計政府對朝俄軍事合作應對，以及分階段對烏援助等計劃將受到影響。



儘管如此，多數外交官員都異口同聲地說，美國對韓美同盟的跨黨派支援堅如磐石，特朗普當選對韓美同盟關係的影響將有限。也有觀點指出，韓美兩國曾在特朗普首個任期修改《韓美導彈指南》，解除對韓國研製彈道導彈的彈頭重量限制和運載火箭固體燃料使用限制，因此特朗普再次當選也會帶來機會。