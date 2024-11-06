今年選舉是美國歷史上最昂貴的選舉

中評社香港11月6日電／路透社報導，2024年美國大選預計將成為該國歷史上最昂貴的一次，總支出將接近159億美元。



根據非盈利組織“公開秘密”提供的數據，這些支出包括在本周二舉行的所有選舉——從總統競選到地方選舉再到國會議員選舉，其總支出超過2020年支出的151億美元，並且超出了2016年選舉支出（65億美元）的兩倍。



在競爭激烈的總統競選中，民主黨候選人卡瑪拉·哈里斯在籌款方面領先，她的競選活動能夠直接籌集到超過10億美元的資金，其中40%來自小額捐助者，另外還有5.86億美元來自支持性政治行動委員會。



相比之下，共和黨候選人唐納德·特朗普的競選活動直接籌集了3.82億美元，其中28%來自小額捐助者，與此同時，政治行動委員會貢獻了6.94億美元。



其中最大的捐贈者是82歲的銀行業繼承人蒂莫西·梅隆——他向特朗普和共和黨捐贈了1.97億美元。



其他主要共和黨支持者包括包裝行業的理查德和伊麗莎白·尤萊因、賭場大亨米裡亞姆·阿德爾森、特斯拉和SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克，以及投資者肯尼思·格裡芬——他們每人都向特朗普和共和黨捐款超過1億美元。



民主黨方面，邁克爾·布隆伯格成為該黨最大的捐助者——捐款約9300萬美元。喬治·索羅斯通過他的政治行動委員會捐贈了5600萬美元。



根據廣告跟蹤公司“Ad Impact”匯編的數據，從總統到地方選舉的競選廣告總共花費了105億美元。



從今年3月到11月1日，哈里斯和特朗普的總統競選在廣告上共花費了近26億美元。其中，民主黨花費了近16億美元，共和黨花費了9.93億美元。



賓夕法尼亞州以2.64億美元位居搖擺州支出榜首，其次是密歇根州——1.51億美元，然後是佐治亞州——1.37億美元。



賓夕法尼亞州在從總統選舉到地方官員選舉的所有選舉競選中花費了12億美元。



儘管大部分媒體和娛樂活動已轉移到網絡空間，但數字平台從總統廣告中獲得了4.19億美元，僅占總支出的17%。



根據“Ad Impact”提供的數據，在Facebook和Instagram平台上，民主黨花費了1.324億美元，而共和黨花費了2470萬美元，與此同時，共和黨在X平台上花費了110萬美元，而民主黨則花費了15萬美元。