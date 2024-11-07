快評：特朗普捲土重來　賴當局疑懼加重

中評社快評／特朗普擊敗哈里斯贏得美國大選，捲土重來，這一結果對很多方面都將帶來衝擊。特朗普選舉期間針對台灣問題的幾番言論，很可能反映特朗普執政後的政策傾向會與過去有很大區別。外界觀察到，台灣方面對此憂心忡忡，疑懼加重。



特朗普選舉期間針對台灣問題的幾番言論，主要集中在“晶片生意被台灣搶走”、以及要求收“保護費”上面，話雖不多，但都是關乎台灣生存與發展的重大問題。以特朗普的商人性格，及“不可預測性”，台灣完全有可能被當做一個可以交易的籌碼，在將來的某一天拿去買賣。



賴當局不願見到、甚至害怕的事終究還是發生了。台美關係面臨新的壓力，但賴當局並未為即將出現的變局做好準備。賴當局很可能繼續搞“倚美謀獨”、“以武拒統”那一套，那樣的話就需向特朗普支付更多價碼。問題是，台灣未必支付得起，而特朗普也不一定願意做交易。



大陸方面，美國內部政局變化，不影響大陸對台大政方針；大陸在台灣問題上的堅定立場，不會因為美國總統大選的結果有任何變化。大陸將繼續推進統一進程，牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權。



現實地看，特朗普捲土重來，美國政黨輪替，中美競争的大格局不會变。特朗普也不會放棄打“台湾牌”，但打法、程度可能會改變，大陸應保持定力、沉著應對。面對新的變局，此刻寢食難安、“剉咧等”的是賴當局、以及其他分裂勢力。