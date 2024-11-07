美專家：特朗普第二任對華強硬政策會失敗

美國專家在《外交事務》談特朗普第二任外交政策 中評社華盛頓11月6日電（記者 余東暉）特朗普終於卷土重來，讓美國戰略學界不得不更加認真地思考：特朗普第二任的國安和外交政策將如何影響世界？有美國專家認為，特朗普將對華實施貌似強硬的政策，但可能因為不切實際、自相矛盾而失敗。



特朗普勝選第一天，美國權威外交期刊《外交事務》網站6日發表杜克大學政治科學和公共政策教授菲弗（ Peter D. Feaver）的文章--“特朗普將如何改變世界：第二任外交政策的輪廓與後果”，分析特朗普第二任國安外交團隊構成的特徵，以及對盟友夥伴和對手的影響。



儘管特朗普有更多的不確定性，但菲弗認為，有兩點是顯而易見的：首先，各個派系將爭奪對特朗普第二任期的影響力。這次，對改變國家行政和外交政策抱有激進想法的更極端派系將占上風，他們將排擠更溫和的聲音，掏空他們視為“深層政府”的文官專業隊伍，並可能利用政府杠杆來打擊特朗普的反對者和批評者。



其次，特朗普外交政策的本質——赤裸裸的交易主義沒有改變，但他實施獨特交易方式的背景已發生巨大變化：當今世界比他第一任期時危險得多。特朗普的競選言論將世界描繪成世界末日，將自己描繪成強硬現實主義者，但他們提供的不是現實主義，而是魔幻現實主義：一套不切實際的吹噓和膚淺的秘方。特朗普是否真能在這種複雜環境中保護美國利益，取決於他和他的團隊多快拋棄競選漫畫，轉而面對真實的世界。