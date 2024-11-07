特朗普東山再起　美國進一步撕裂

上圖：特朗普（左三）當地時間6日凌晨在佛州發表勝選講話。＼法新社；左下圖：在霍華德大學的哈里斯的支持者一片沉寂。＼法新社；右下圖：特朗普的支持者慶祝他勝選。＼路透社 中評社北京11月7日電／據大公報消息，當地時間6日凌晨，美國共和黨總統候選人特朗普宣布在2024年總統選舉中獲勝。78歲的特朗普打破多項紀錄，成為美國最年長的當選者，史上首位被刑事定罪仍當選的總統，也是132年來首位連任失敗後再次勝選的總統。分析指，本次美國大選被稱為史上最兩極分化的選戰，特朗普和民主黨候選人哈里斯激烈纏鬥，雙方支持者在性別、社會階層、教育背景等方面嚴重對立，不管誰上台，都無法彌合裂痕，美國社會進一步撕裂。



2024年美國大選5日落幕。多間美媒推算結果顯示，特朗普已獲得至少277張選舉人票，超過過半數所需的270張，實現驚人回歸，將再度入主白宮；哈里斯則獲得224張選舉人票。在7個關鍵搖擺州，特朗普已贏得賓夕法尼亞州、佐治亞州、北卡羅來納州和威斯康星州，並在其餘3個搖擺州──密歇根州、亞利桑那州及內華達州領先。



普選票選舉人票均領先



普選票方面，截至本港時間6日晚，特朗普獲得超過7100萬張，得票率約51%，而哈里斯僅獲得約6640萬張普選票，得票率約47.5%。



當地時間6日凌晨，美國霍士新聞率先宣布，預測特朗普勝選。當天凌晨2時26分許，特朗普在佛州棕櫚灘會議中心發表講話，宣布勝選。特朗普在講話中感謝支持者，“每一天我都將為你們而戰”，接下來將是“美國的黃金時代”。他稱將會幫助美國“癒合創傷”，“人們告訴我，上帝饒我一命是有原因的，這個原因就是拯救我們的國家，讓美國再次強大。現在，我們將共同完成這一使命”。



在家人和支持者的歡呼聲中，特朗普感謝妻子梅拉尼婭“做得很好”以及自己“了不起的孩子”。他又祝賀將成為美國下一任副總統的萬斯，稱挑選他當副手是正確選擇。萬斯隨後在發表講話時，感謝特朗普對其的信任，“我們剛剛見證了美國歷史上最偉大的政治回歸”。萬斯表示，特朗普現在將“引領美國歷史上最偉大的經濟﻿復甦”。



此外，特朗普也大贊親密盟友、富豪馬斯克是“共和黨的新星、一位了不起的人”。馬斯克投入了約1.2億美元為特朗普助選，特朗普曾承諾上台後將委任馬斯克領導政府效率委員會。

