拜登政策一團糟　選民懲罰民主黨

圖：美國民主黨候選人、副總統哈里斯6日取消“選舉之夜”活動，現場一片狼借。＼路透社 中評社北京11月7日電／據大公報消息，美國前總統特朗普在本次大選中大獲全勝，美媒分析稱，通脹、非法移民和反對戰爭，成為特朗普贏下此次選舉的關鍵三點，現任總統拜登在任期內的糟糕表現導致選民對民主黨失去信心。美聯社最新民調結果顯示，支持特朗普的選民更受經濟和移民問題的推動，大約有一半的人表示，物價是他們投票時考慮的最大問題，此外便是美墨邊境移民和就業問題。CNN分析認為，上述議題成為選民抉擇的三個關鍵點，反映出民眾對美國現狀的不滿和失望。



通脹民生議題最貼身



美國現任總統拜登任內經濟政策糟糕，通脹民生問題成為這次選戰的頭號議題。《華爾街日報》稱，美國民眾再次選擇特朗普當選總統，很大程度上是出於對民主黨領導下美國經濟表現的不滿。在拜登執政期間，美國物價大幅上漲，通脹率在2022年6月達到9.1%的峰值。雖然今年9月通脹率已回落至2.4%，但仍高於特朗普卸任時的水平。



密歇根大學9月底和10月初進行的消費者調查顯示，44%的受訪者表示，高物價正導致他們的個人財務狀況惡化，“他們仍對高物價感到沮喪”。美國民調機構蓋洛普十月末公布的一項調查顯示，七個搖擺州內68%的受訪者表示生活成本太高，一半人認為特朗普在管理經濟方面有“更好的計劃或政策”，在這一方面哈里斯支持率僅有37%。



因為物價上漲，衣食住行各項開支不斷增加，民眾對現任政府大為不滿，促使他們寄希望於特朗普，希望他可以“扭轉經濟局勢”，回到特朗普上屆任期內的低通脹狀況。與過去相同，特朗普本次競選時仍然主打最貼身的“經濟牌”，時常將油價上漲掛在嘴邊，允諾推行一系列減稅和增加關稅措施，讓美國製造業回歸本土，不斷詢問選民“過去四年是否變得更好”，這一競選策略被認為十分有效。



非法移民人數創新高 邊境陷危機



除了經濟，移民問題是美國選民最關心的美國國內問題，並且大部分選民認為民主黨應該為國內非法移民危機負主要責任。

