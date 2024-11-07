中國國際教育展：出國留學有這些新動態

中評社北京11月7日電／據人民日報海外版消息，日前，被譽為“中國留學市場風向標”的中國國際教育展在北京國家會議中心舉辦。來自38個國家和地區的380多所院校與機構參展，向家長和學生展示教學資源、優勢專業及最新的留學資訊。



游學項目受關注



11月1日上午，北京國家會議中心展廳內人頭攢動。在新西蘭留學展台前，王女士帶著兒子駐足詢問。王女士說：“今年寒假，我想給孩子報名一個游學項目，提前感受一下國外校園生活。新西蘭自然風光美麗，是個不錯的選擇。”



“目前參加新西蘭游學項目的學生多來自國內國際學校。游學形式有兩種，一種是短期留學，學生一周在學校學習，一周在校外游玩；另一種是‘全真插班’，和在當地上學一樣，時間2周到4周不等，也被叫作‘微留學’，學生可以為長期留學做準備。”新西蘭教育國際推廣局高級經理葉方瑉介紹。



記者瞭解到，越來越多海外高校開設游學或夏令營項目，供學生體驗學習，為留學規劃做準備。澳大利亞國際教育文化交流協會相關負責人說：“豐富有趣的游學行程可以讓學生感受到南半球的自然與文化，吸引了許多家長前來詢問。例如野生動植物保護義工之旅帶學生親近大自然，通過公益活動培養全面素質。”



“在帶學生進行戶外研學活動時，我們是採取‘PBL（Project－Based Learning）’項目式學習，會給學生一個主題或活動單。”一名有游學項目經驗的老師介紹，“在實地考察中，學生走到戶外，到實地場景通過活動單的指引學習新的知識點或概念。活動結束時，學生們通常會很踴躍地分享今天做了什麼，在這個活動裡發現了什麼，互動效果相當不錯。”



“提前感受校園氛圍、課程設置，可以為留學規劃做準備。”就讀於北京科技大學的於淼淼說，“我假期有去美國的旅行計劃，聽說舊金山大學有面向公眾的校園參觀和講座服務，可以在官網預約，這樣我可以沉浸式在大學校園裡度過一天，想象自己的留學生活。”

