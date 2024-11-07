秋季留學英才招聘會在北展舉辦

中評社北京11月7日電／據人民日報海外版消息，日前，由教育部國際司指導、教育部留學服務中心（以下簡稱“中心”）主辦的2024秋季留學英才招聘會暨國家留學人才就業服務平台（北京專場）活動在北京展覽館舉辦。



本次活動的參展單位包括北京大學、清華大學、中國農業大學等高等院校，中國科學院、中國社科院下屬各研究所，中核集團、中國石油、中國石化、國家電網等中央企業，中國建設銀行、中國銀行、交通銀行等金融機構，北京汽車、北京奔馳、甘李藥業、新東方教育集團等國際知名企業，還有來自武漢、濟南、揚州等全國各地展團及參展單位，近200家用人單位朋友匯聚一堂，廣納英才，優質崗位吸引了萬餘名優秀留學人才前來。



本次活動著重考慮留學人員的切實需求，突出“服務”特色、完善服務鏈條。在宣講專區，留學服務業務宣講解答回國就業各種困惑，用人單位引才宣講吸引留學人才踴躍報名；在高端人才洽談區，用人單位和留學人才深入溝通，不斷達成就業意向；在人力資源測評專區，100餘名留學人才享受了簡歷評估、線上綜合心理測評、智能心理篩查等專業服務，分析了自身能力、動機、興趣、態度、個性等方面差異，得到了就業導向評價。



“聚集高層次人才引進，助推高質量事業發展”專題座談會在北京展覽館和平廳同期舉行。北京大學、清華大學等高校，中國科學院、中國社科院等科研院所，中國中車、中國石化等中央企業，以及武漢、濟南、揚州人才工作部門與會同志就本單位引進海外高層次人才現狀、經驗、存在的問題深入交流。



據悉，自2012年以來，教育部留學服務中心連續舉辦了21屆留學英才招聘會，累計吸引全國範圍內1萬多家單位參展，提供招聘崗位20餘萬個，為20餘萬名留學人才提供了優質招聘服務。系列招聘會以宣傳留學回國政策為導向，憑借參展單位行業廣、應聘人才層次高、招聘崗位數量多等優勢備受廣大留學人才和用人單位青睞。