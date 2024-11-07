】 【打 印】 
日本硫磺島近海發生6.3級地震
http://www.CRNTT.com   2024-11-07 12:36:02


　　中評社北京11月7日電／據新華社消息，據日本氣象廳消息，日本硫磺島近海7日發生6.3級地震。目前暫無人員傷亡報告。

　　氣象廳說，地震發生於當地時間7時55分（北京時間6時55分），震中位於北緯25.5度、東經143.5度，震源深度約10公里。

　　硫磺島位於太平洋小笠原群島，距日本首都東京以南大約1250公里。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：