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日本硫磺島近海發生6.3級地震
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2024-11-07 12:36:02
中評社北京11月7日電／據新華社消息，據日本氣象廳消息，日本硫磺島近海7日發生6.3級地震。目前暫無人員傷亡報告。
氣象廳說，地震發生於當地時間7時55分（北京時間6時55分），震中位於北緯25.5度、東經143.5度，震源深度約10公里。
硫磺島位於太平洋小笠原群島，距日本首都東京以南大約1250公里。
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