古蜀與印加文明互鑒展在秘魯開幕

中評社北京11月7日電／據新華社消息，當地時間5日，“太陽之光：古蜀與印加文明互鑒展”開幕式在秘魯庫斯科印加博物館舉行。中秘兩國相關部門、文化機構代表等180餘人參加。



據介紹，本次展覽以“對話·互鑒”為主題，精心選取古蜀文明兩個中心遺址——三星堆和金沙出土的黃金製品、青銅雕像、玉石器與木製品等代表性器物，與印加文明的7件珍貴文物進行跨時空“對話”，並結合圖文展板、數字化展示、特色文化表演等形式，為觀眾帶來交互式觀展體驗。



主辦方表示，今年在中國舉辦的“印加——秘魯安第斯文明特展”上，來自秘魯西坎文化的黃金面具與成都金沙遺址出土的黃金面具隔空相望。此次在秘魯舉辦“太陽之光：古蜀與印加文明互鑒展”，旨在實現古蜀文明與印加文明的又一次生動對話。



印加博物館館長莫埃尼爾·茹利尼奧·薩帕塔表示，他期待通過此次文化交流活動，為庫斯科民眾打開一扇瞭解中國豐富文化遺產的窗戶，以此為契機深化雙方交流，促進兩國民眾相知相親。



當地時間6日，中秘專家學者還在庫斯科舉辦“古蜀與印加文明國際學術沙龍”，圍繞三星堆和金沙遺址考古發掘、古蜀與印加文明價值特點等進行對話交流，分享雙方最新考古成果和文化遺址保護傳承經驗。



“太陽之光：古蜀與印加文明互鑒展”由國務院新聞辦公室、中國駐秘魯大使館、秘魯文化部、庫斯科大區政府指導，四川省政府新聞辦公室、四川省文物局、庫斯科國立聖安東尼奧阿巴德大學主辦，將在當地持續展出至11月20日。