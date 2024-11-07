第12屆世界城市論壇共議多層次治理之道

中評社北京11月7日電／據新華社消息，第12屆世界城市論壇部長級圓桌會議5日在埃及首都開羅舉行。與會人士包括70多個國家政府和區域政治機構的部長和高級代表，就“通過多層次治理打造可持續的城市未來”主題進行交流。



聯合國人居署執行主任阿納克勞迪婭·羅斯巴赫在圓桌會上表示，全球正經歷一場住房危機：10億人生活在非正規住所，3億人無家可歸，住房缺口達到歷史最高水平。這次會議是一個重要的對話機會，有助於推動國家戰略與當地現實相結合，以實現住房供給、能源、貧困、城市生物多樣性等方面的發展目標。



中國住房和城鄉建設部部長倪虹在會上介紹了中國城市以人民為中心的發展理念，打造宜居、韌性、智慧城市，努力為人民群眾創造高品質生活空間。倪虹表示，城市是實現可持續發展目標的關鍵。過去幾十年，中國經歷了人類歷史上規模最大、速度最快的城鎮化進程，城市發展成就舉世矚目，中國願意與大家共享發展經驗。



當天早些時候，本屆世界城市論壇首場高級別對話會在開羅舉行，論壇以“住房與我們的未來”為主題，深入探討全球住房危機及應對辦法。



倪虹在對話會上分享了中國在大力推進城市化過程中“一手抓保障，一手抓市場”的成功做法：以政府為主，保障群眾基本住房需求；同時，結合當地實際優化完善房地產政策，通過市場來滿足群眾多樣化改善性住房需求。