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聯合國官員：中國在南南合作中發揮引領作用
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2024-11-07 12:42:32
中評社北京11月7日電／據新華社消息，11月5日，第七屆虹橋國際經濟論壇“全球南方的可持續發展與中非合作”分論壇在國家會展中心（上海）舉行。與會嘉賓共同探討全球南方在推進可持續發展道路上面臨的挑戰，並思考通過促進南南合作等方式實現聯合國2030年可持續發展議程的戰略機遇。
參加論壇的聯合國南南合作辦公室主任迪瑪·哈提蔔在接受新華社記者採訪時表示，南南合作正在日益擴大，中國在其中發揮著引領作用。
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