越南一軍用訓練機墜毀2人失蹤

中評社北京11月7日電／據新華社消息，越通社6日援引越南國防部消息說，一架軍用訓練飛機當天上午在越南中部平定省墜毀，兩名飛行員下落不明。



越南國防部消息說，這架軍機於當地時間9時55分在平定省富吉機場起飛開始訓練。40多分鐘後，訓練即將完成時，飛行員報告起落架無法放下，採取應急措施後仍未解決問題。隨後，飛行員被允許跳傘。



當地有關部門正在努力搜尋失蹤飛行員。