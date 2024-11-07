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越南一軍用訓練機墜毀2人失蹤
http://www.CRNTT.com   2024-11-07 12:21:40


　　中評社北京11月7日電／據新華社消息，越通社6日援引越南國防部消息說，一架軍用訓練飛機當天上午在越南中部平定省墜毀，兩名飛行員下落不明。

　　越南國防部消息說，這架軍機於當地時間9時55分在平定省富吉機場起飛開始訓練。40多分鐘後，訓練即將完成時，飛行員報告起落架無法放下，採取應急措施後仍未解決問題。隨後，飛行員被允許跳傘。

　　當地有關部門正在努力搜尋失蹤飛行員。

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