牢記總書記囑托　開創高質量發展新局面

中評社北京11月7日電／據新華社消息，習近平總書記近日在湖北考察並發表重要講話。廣大幹部群眾認真學習領會重要講話精神，表示要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，真抓實幹、奮勇爭先、開拓創新，為開創高質量發展新局面、譜寫中國式現代化新篇章而努力奮鬥。



在文化保護和發展上擔當使命



走進湖北孝感市雲夢縣博物館，一枚枚簡牘為人們打開了一本蔚為壯觀的秦漢“百科全書”。



“習近平總書記非常關心簡牘內容、歷史文化價值和保護研究情況，我們將牢記囑托，繼續加強考古研究，提高文物保護水平，多渠道、多形式開展立體化傳播，推動館藏文物‘活’起來，讓更多人瞭解文物裡的中國故事。”湖北省博物館副館長王先福說。



傳承技藝，守護文脈。近年來，江西景德鎮實施藝徒制度、代表性傳承人制度，推動景德鎮陶瓷的工匠精神薪火相傳。



“總書記提出讓中華文明瑰寶永續留存、澤惠後人，激勵人們不斷增強民族自豪感和自信心，讓我們深感使命在肩。我將繼續發揚工匠精神，精益求精、追求極致，將傳統非遺技藝融入當代生活，實現創造性轉化，續寫千年瓷都傳奇。”國家級非遺傳統粉彩瓷製作技藝傳承人傅長敏說。



位於河南安陽的殷墟博物館新館自今年2月開館以來，人氣持續高漲。



第一時間學習了總書記重要講話，殷墟博物館常務副館長趙清榮深有感觸：“我們要按照總書記要求，加強文化資源保護，推動文化創新發展，為建設中華民族現代文明貢獻力量。”

