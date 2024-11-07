打通科創供應鏈　“武創院”這樣實踐

中評社北京11月7日電／據新華社消息，11月5日下午，習近平總書記到武漢產業創新發展研究院考察，觀看科技創新供應鏈平台成功案例展示和科技創新成果，瞭解推進科技創新的舉措，同科研人員和企業負責人深入探討交流。



科技創新需要一個完善的生態系統來支撐，這個生態系統涉及人才、資金、技術、市場等諸多要素。在探索統籌創新資源、推動創新成果高效轉化的大背景下，武漢產業創新發展研究院2022年4月正式啟動運行。



作為湖北省和武漢市重點打造的新型研發機構，“武創院”實行理事會領導下的院長負責制，採取企業化管理、市場化運營，致力於做好“政府不能做、高校院所不願做、企業做不了，但科技創新又必須要做”的事情，重點打造“政產學研金服用”科技成果轉化體系。



聚焦大健康和生物技術、光電子信息、人工智能等戰略性新興產業以及生命科學工具、工業軟件等細分領域和新賽道，“武創院”整合高校院所、龍頭企業、投資機構等各方資源，組建專業研究所、企業聯合創新中心，攻關關鍵和共性技術。目前，“武創院”已成立26家專業研究所、48家企業聯合創新中心、7家公共服務平台。



資本“大膽”又“耐心”，敢於投早、投小、投硬科技，是“武創院”推動科創成果轉化的特色亮點。



“大膽”在於，“武創院”積極給予早期項目一定科研經費支持，充分發揮財政資金的引導撬動作用，幫助企業快速起步。



“耐心”在於，“武創院”聯合各方共同發起產業基金，對項目進行接力支持，有效分擔產品商品化中的市場風險。待到項目實現增值後，各方再共享收益，實現財政資金有效利用、適度回報。

