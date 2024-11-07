城鄉基層這三件事，總書記格外關注

中評社北京11月7日電／據新華社消息，11月5日，習近平總書記來到湖北省咸寧市嘉魚縣潘家灣鎮四邑村，進村入戶聽民聲、訪民情。



鄉村、社區是習近平總書記國內考察調研的聚焦點。半個多月前考察福建，去了東山縣的澳角村；一個多月前考察甘肅，來到蘭州市的棗林西社區；4個多月前考察寧夏，走進銀川市的長城花園社區。



鄉村和社區是社會治理的最小單元，也是服務群眾第一線、政策實施最前沿。城鄉基層面向千家萬戶、工作內容千頭萬緒，但有三件事兒，在總書記心中有特別的分量。



一看“一老一小”服務保障。



在四邑村，習近平總書記走進村養老服務驛站食堂和衛生室考察調研。



四邑村有60歲及以上老年人700多人。2024年1月起，村裡建起了養老服務驛站，提供醫療、助餐、娛樂、臨時托護等服務，廣受歡迎。



農村老年人年齡結構、空巢率等指標較城鎮更嚴峻，在經濟收入水平和養老服務費用承受能力等方面也與城鎮有差距。半個多月前考察安徽，總書記要求推動養老等服務向農村覆蓋。這次四邑村考察調研，重點之一就是農村養老問題，釋放的正是進一步補齊農村養老服務短板的鮮明信號。



“一老一小”一頭連著“夕陽”，一頭連著“朝陽”，是大多數家庭的重要關切。可以說，解決“一老一小”的民生難題，就抓住瞭解決家家戶戶急難愁盼的重點問題。



關心老人吃飯問題，習近平同志20多年前主政浙江時就考察過杭州翠苑一區老年食堂。黨的十八大以來，總書記更是一次次走進社區鄉村食堂，詢菜價、問運營，叮囑“一定要可持續”。總書記特別關心老年人就醫保障，考察調研總是詳細詢問“藥費貴不貴”“看病方不方便”，仔細瞭解村裡衛生室配置。農村校舍修建、學生體育鍛煉場所、孩子放學後有沒有人接得住……這些事總書記都念茲在茲。

