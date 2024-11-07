我國應對氣候變化工作邁上新台階

中評社北京11月7日電／據新華社消息，2023年，我國非化石能源占能源消費總量比重增長至17.9%；可再生能源發電總裝機達到15.16億千瓦，占全國發電總裝機的51.9%；海上風電機組最大單機容量突破2萬千瓦……日前，生態環境部發布的《中國應對氣候變化的政策與行動2024年度報告》，展現了我國應對氣候變化部署持續取得新成效。



“年度報告全面展示2023年以來各領域各部門應對氣候變化政策、措施和重點工作的進展和成效，以數據和事實體現我國重信守諾、聚焦落實的理念，體現了我國積極應對氣候變化的負責任態度。”在6日生態環境部舉行的例行新聞發布會上，生態環境部應對氣候變化司司長夏應顯說。



綠色低碳轉型，涉及經濟社會發展和人民生活的方方面面。



製造業綠色低碳轉型成效顯著。根據報告，2023年，我國規模以上裝備製造業、高技術製造業增加值分別比上年增長6.8%、2.7%，占規模以上工業增加值比重分別為33.6%、15.7%。



交通領域綠色低碳水平持續提升。報告提出，2023年，全國鐵路、水路貨運量比2018年分別增加10.09、23.40億噸，全國沿海主要港口利用疏港鐵路、水路、封閉式皮帶廊道、新能源汽車等綠色運輸方式疏運煤炭比例為91.8%、疏運鐵礦石比例為78.8%；新能源汽車保有量達到2041萬輛，充電基礎設施新增338.6萬台。



城鄉建設領域節能降碳成效顯著。報告顯示，2023年，全國城鎮新建綠色建築面積占城鎮新建建築面積達到95%；89.7%的縣級及以上黨政機關建成節約型機關，公共機構綠色低碳積極發揮示範引領作用。



生態系統碳匯能力鞏固提升。根據報告，我國人工林保存面積達到13.14億畝，森林覆蓋率達到24.02%，草原綜合植被蓋度達50.32%；2012年以來，累計實施濕地保護項目3400多個，新增和修復濕地80餘萬公頃。

