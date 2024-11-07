二十屆中央第四輪巡視完成進駐

中評社北京11月7日電／據新華社消息，根據黨中央關於巡視工作的統一部署，截至11月5日，二十屆中央第四輪巡視完成進駐工作。15個巡視組將對34家中央和國家機關單位開展常規巡視。



被巡視單位分別召開巡視進駐動員會。各中央巡視組組長作動員講話，對深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要論述，扎實開展巡視工作提出要求。



各中央巡視組組長指出，巡視是重要的政治工作，肩負“兩個維護”的重大政治責任。中央巡視組將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實二十屆中央紀委三次全會部署，堅守政治巡視定位，全面貫徹巡視工作方針。堅持圍繞中心、服務大局，突出問題導向、貫徹嚴的基調，緊盯權力和責任，緊盯“一把手”和領導班子，緊盯群眾反映強烈的問題，精準有力開展政治監督，切實發揮巡視利劍作用，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化提供有力保障。



各中央巡視組組長要求，要準確把握政治巡視監督重點，深入瞭解被巡視黨組織學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，履行職能責任，落實重大改革部署，防範化解重大風險，縱深推進全面從嚴治黨，加強領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設，以及巡視整改落實等情況，著力發現和推動解決突出問題。要堅持穩中求進工作總基調，做到實事求是、依規依紀依法，強化立行立改、邊巡邊查，增強監督合力，嚴明紀律作風，堅決完成好巡視任務。