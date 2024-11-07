我國首次公報形式發布生態保護修復成效

中評社北京11月7日電／據新華社消息，在6日開幕的2024東亞海大會暨廈門國際海洋周上，我國首次以國家生態保護修復公報的形式，發布陸海一體的自然生態基本國情和國家生態保護修復工作成效。



《國家生態保護修復公報2024》共4.7萬餘字，包括國家生態保護修復實踐、國家生態保護修復制度、國土空間自然生態評價、國土空間生態保護修復行動、綠色地球中國貢獻等內容。自然資源部國土空間生態修復司司長王磊說，首次以公報形式全面反映生態保護修復工作，目的是集成發布我國陸海一體的自然生態基本國情，總結反映國家生態保護修復工作成效，充分展示我國生態文明建設取得的重要成就，全面體現生態保護修復在人與自然和諧共生的美麗中國建設中的重要作用。



公報指出，通過堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，我國國土空間生態保護修復逐步由單一要素向系統治理、由工程措施為主向自然恢復為主、由末端治理向全鏈條管理、由依靠財政向多元化投入的“四個轉變”，從山頂到海洋、從高原到平原、從國家到地方的生態保護修復“藍圖”基本形成。



公報介紹了我國“真金白銀”實施生態修復重大行動的情況，52個“中國山水工程”累計下達中央財政資金836億元，完成修復治理面積超過6.7萬平方千米；支持“藍色海灣”整治行動等重大項目175個，累計下達中央財政資金252.6億元，全國整治修復海岸線約1680千米、濱海濕地約500平方千米。



根據公報，我國生態保護修復的未來願景包括守住自然生態安全底線，穩固國家生態安全屏障，推進國家重點生態功能區、重要生態廊道保護建設，落實生態保護紅線管理制度，給自然生態留下休養生息、自我更新的空間。到2035年，全國生態保護紅線面積保持在315萬平方千米以上，自然保護地陸域面積占陸域國土面積比例不低於18%，國家公園體系基本建成，生態系統格局更加穩定，全國典型生態系統、國家重點保護野生動植物及其栖息地得到全面保護。