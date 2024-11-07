中國空天信息和衛星互聯網創新聯盟成立

中評社北京11月7日電／據新華社消息，6日上午，中國空天信息和衛星互聯網創新聯盟在雄安新區揭牌成立。這為空天信息和衛星互聯領域協同發展、多方聯動、強化互補奠定基礎，對促進多鏈融合、加強國際合作、推動學術交流和科技創新具有重要意義。



聯盟將瞄准世界科技前沿和國家重大戰略，面向空天信息和衛星互聯網創新發展需求，引導產學研用各方面資源和力量集聚，搭建開放創新平台，促進空天信息和衛星互聯網科學技術的發展和普及。



聯盟由中國科協作為業務主管單位，是落實黨的二十屆三中全會關於健全科技社團管理制度重大決策部署、優化我國科技社團布局的實踐探索。聯盟由中國星網聯合中國電信等電信運營商，航天科技等重點中央企業，清華大學等高校和科研院所，航天宏圖等民營企業，以及領域內專家學者共同發起成立。中國星網黨組書記、董事長張冬辰任聯盟首屆理事長。



雄安空天信息研究院、雄安氣象人工智能創新研究院、空中能力層裝備研究院、國家北斗導航位置服務數據中心河北中心、民航低空技術創新雄安研究院（籌）等創新平台，分別與聯盟進行合作簽約。



在成立儀式上還發布了《高質量建設中國空天信息和衛星互聯網創新聯盟倡議》，明確提出要引領空天信息和衛星互聯網產業核心技術攻關；鼓勵產業鏈、創新鏈、人才鏈、資金鏈深度融合；將雄安新區打造為全國空天信息和衛星互聯網產業的創新高地和創業熱土。