國際紅樹林中心成立協定在深圳簽署

中評社北京11月7日電／據新華社消息，國際紅樹林中心成立協定6日在深圳正式簽署，首批18個成員國代表共同簽署協定並為國際紅樹林中心揭牌。



2023年9月，經《濕地公約》常委會第62次會議審議通過，國際紅樹林中心落戶深圳。建立國際紅樹林中心是完善全球環境治理體系、共建人類命運共同體的具體實踐。中國將以此為平台，深化與各成員的交流與合作，推動紅樹林保護的全球聯合行動，不斷提升紅樹林生態系統質量和穩定性， 給世界人民帶來更多福祉。



紅樹林是熱帶、亞熱帶海岸帶海陸交錯區生產能力最高的海洋生態系統之一，在淨化海水、防風消浪、維持生物多樣性、固碳儲碳等方面發揮著極為重要的作用。我國一直高度重視紅樹林保護工作，出台了濕地保護法及其配套制度，健全了以國家公園為主體的自然保護地體系，實施了全國濕地保護規劃和紅樹林保護修復專項行動計劃。截至目前，我國紅樹林面積已達45.45萬畝，較本世紀初增加了約12.45萬畝，是世界上少數幾個紅樹林面積淨增加的國家之一。



據介紹，國際紅樹林中心作為共謀紅樹林保護與合理利用、共促紅樹林國際交流與合作的重要平台和窗口，下一步將建立健全開放包容、共建共享、合作共贏的紅樹林和濱海藍碳生態系統國際合作機制，推動全球紅樹林保護事業邁向新高度，為落實聯合國2030年可持續發展議程、推動構建人與自然和諧共生的地球家園作出積極貢獻。