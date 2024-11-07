2024年中國新聞工作者援助項目名單發布

中評社北京11月7日電／據新華社消息，中國記協6日發布2024年中國新聞工作者援助項目援助名單和金額，來自8家中央新聞單位和112家地方新聞單位共155名新聞工作者獲援助金499萬元。這是中國記協連續第11年對因履行新聞工作職責殉職、傷殘或重病的新聞工作者進行援助。



為更加貼近新聞界實際需求，切實增強新聞援助工作時效性，今年中國新聞工作者援助項目著力改進創新、優化實施流程，首次啟動應急援助程序，試行分批援助工作機制，積極調動記協系統組織力量，向在采編崗位上表現突出的新聞工作者和家庭陷入較大困難的新聞工作者給予及時支援幫扶，第一時間幫助解決燃眉之急。



今年，有多名參與重大宣傳報導任務的優秀代表和長年堅守關鍵艱苦崗位的采編骨幹得到中國記協援助。如，雲南省洱源縣融媒體中心蘇全寶等堅守輿論宣傳陣地，衝在搶險救災前線；中央廣播電視總台賈建京等常年駐外投身國際新聞事業，努力傳播好中國聲音；福建省廈門日報社蔡志成等長期奮戰在基層采編一線，精心采寫新聞精品佳作；陝西省略陽縣融媒體中心李恒等踐行“四力”要求，情牽百姓冷暖。他們以對黨的新聞輿論事業的滿腔熱忱詮釋著新聞工作者的使命擔當。



中國記協自2014年設立中國新聞工作者援助項目，11年來，已對385家新聞媒體因履行新聞工作職責殉職、傷殘或重病的720名新聞工作者發放援助金累計3014萬元。