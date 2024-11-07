美國糖果名人堂頒獎盛典　馬恩多獲獎

中評社北京11月7日電／據新華社消息，北京時間10月26日，金多多食品集團董事長馬恩多，作為歷史上第一位正式入選美國糖果名人堂的中國人，抵達美國佛羅里達州奧蘭多市參加隆重的頒獎入選儀式，接受這一業界榮譽並發表獲獎感言。



據瞭解，美國糖果名人堂旨在表彰為糖果巧克力行業做出卓越貢獻，給全球消費者創造快樂甜蜜價值的傑出人士，他們的激情、創造力和奉獻精神推動著整個糖果行業向前發展。馬恩多入選美國糖果名人堂，不僅是對其本人和金多多食品集團在糖果行業發展的表彰，也是中國糖果企業和品牌在國際舞台上一次非常重要的展現。



26日晚，美國糖果名人堂晚宴及入選儀式如約舉行，美國糖果行業精英們匯聚一堂。有著糖果界“奧斯卡”之稱的美國糖果名人堂盛典現場，巨大的LED 屏幕播放著歷年獲獎者的高光時刻，現場的氣氛則更為熱烈，星光璀璨，猶如一座燈火輝煌的殿堂。



金多多的聯合創始人伍薇佳首先作為入選人的介紹嘉賓，向全場糖果精英們介紹了馬恩多，隨後馬恩多發表了《做世界的甜蜜使者》的主題獲獎感言。當他說“很榮幸作為歷史上第一位中國人入選美國糖果名人堂”時，全場響起了熱烈的掌聲。



馬恩多說，正值金多多食品集團成立20 周年之際入選糖果名人堂，是一份非常有意義的禮物，金多多二十年來堅持糖果創新和努力付出是非常值得的。同時馬恩多向長期以來支持和托舉金多多食品集團發展的美國同行、合作夥伴表達感謝，也對金多多的國際團隊予以高度的肯定，表達這份榮譽也屬於全體金多多人。



馬恩多在發言中感謝了父親生前的言傳身教，他說永遠不能忘記在他童年貧困時，父親親自交給他一塊硬幣和一顆糖果，讓他遞給經過家門口的乞討者，父親的善良和分享精神一直激勵著自己前行。金多多的企業使命——“做世界的甜蜜使者”也是源於父親的教誨，以糖果為載體，給全球消費者帶來快樂和健康的價值，同時以糖果為載體，把愛、分享和公益帶到全世界。

