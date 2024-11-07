四住宅獲批售樓紙　涉1633夥月飈42倍

黃竹坑港島南岸第5期最矚目，所涉2份樓花同意書共提供825個單位，預計最快本季推售。（大公報） 中評社香港11月7日電／大公報報導，特區政府撤辣及放寬豪宅按揭成數的舉措，令市場憧憬樓市止跌回穩，發展商亦重新積極做好賣樓部署。地政總署截至上月底的處理待批住宅樓花預售量升至近1.8萬個單位，是16個月新高。另獲批預售的四個住宅樓花計有1633個單位，按月大增近42倍，為10個月新高。



地政總署昨日公布上月份最新住宅樓花預售資料顯示，該署批4份住宅樓花預售同意書，涉及3個樓盤，其中由新世界（00017）牽頭財團投得港鐵（00066）黃竹坑港島南岸第5期最矚目，所涉2份樓花同意書共提供825個單位，預計最快本季推售。至於日前剛命名為雲向粉嶺樓盤，發展商永泰地產上月底已上載樓書資料，有意趕在本月開售。連同啟德天璽.海第2A期在內，該4份獲批預售的單位共有1633個，是去年12月後的10個月新高；前月份衹有38個單位獲批預售。



3樓花新申預售共1906夥



該署上月收到3份住宅樓花預售的新申請，共涉1906個單位，分別是房屋協會在啟德沐縉街2號的資助房屋項目，提供700個單位，預計2027年3月31日落成；恒地（00012）發展的上水古洞北項目，提供681個單位，預計2026年9月30日落成；新地（00016）發展的YOHO WEST第2期，提供525個單位，預計2026年9月30日落成。



由於發展商及房協等積極申請預售私樓及資助房屋單位，截至上月底止，該署正處理的待批住宅樓花同意書共有30份，涉及17915個單位，按月再淨增加273個，是自2023年7月份以來的16個月新高。



新地上月推售的啟德天璽.天第1期熱賣，令其加快正待批預售中第2期的建築進度，涉及的584個單位，預計落成日前提前半年至2025年6月，早前已透露或最快本月開售。不過，由信置（00083）等所組財團投得發展權的將軍澳日出康城第13期，涉及2550個單位正待批預售中，發展商上月將其預計落成時間推遲最少1年至2027年3月底。另信置等發展的元朗錦上路柏瓏第1期，上月向該署申請轉讓同意書，涉及1520個單位。



首3季私樓落成僅萬戶



此外，差餉物業估價署資料顯示，今年9月份的私人住宅單位成交量有1299個，按月上升逾41%；今年首9個月的私樓落成量只10921個，遠低於該署年初預測的逾2.22萬個之數。