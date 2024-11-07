聯儲局將議息　左右美匯走勢

美匯指數走勢（大公報） 中評社香港11月7日電／大公報報導，據實德金融集團首席分析師郭啟倫分析說，美匯指數在第四季度開局以來，展現出穩健的上升走勢，於100.67水平尋獲支持後節節向好，暫時第四季度開始後的高位於105.20附近有較大的阻力。美匯指數短期間能否向上挑戰106.60水平這年內的高位，其中一個重要的關鍵是聯儲局即將議息，要是市場人士憧憬聯儲局有較為積極的減息步伐的話，美匯指數在第四季度完結前，是有機會反復回落。相反地，若市場人士相信聯儲局在議息會議上不會輕易減息半厘的預期升溫的話，美匯指數便有機會逐步靠穩並且向上挑戰阻力位。



聯儲局看重的個人消費支出價格指數（PCE）在最近幾個月的走勢都是偏向回落，這通脹受控的狀況是給予聯儲局去持續下調利率，而不會擔心通脹反彈。另一方面，美國就業市場的興旺或衰落亦會是聯儲局官員需要拿來作為減息迫切性的一個重要參考。



美國最新10月份ADP私營機構新增職位數據遠高於預期，然而這只是單月數字，要是從整體角度來看，今年頭十個月ADP私營機構新增職位數據平均每月是16.03萬個，比較去年全年計，平均每月是約20.86萬個。



短期先升後回 106遇阻力



另外，美國10月份非農就業人數就只錄得1.2萬，遠低於預期，美國就業市場放緩是肯定的了，但卻並未觸及投資者極度悲觀的情緒，及還未引起投資者對美國就業市場展現出災難性倒退的擔憂。故此，從整體就業市場狀況來推斷，聯儲局一眾官員未必有積極減息的需要，去提振美國就業市場，極其量是展開緩慢的寬鬆政策步伐，有機會在往後的每一次議息會議只減息0.25厘，這種不進取的寬鬆貨幣政策可給予美元支持，美匯指數有機會走高至106水平。



美國總統大選塵埃落定後，買入美元的意欲未必進一步飆升，美匯指數短期間應該會是先升後回的走勢，在106水平應該會遇上阻力，然後掉頭反復下試101.70的支持位。