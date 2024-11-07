QS亞洲大學榜　港大中大城大居前十

左圖：香港中文大學在最新大學榜上升四位，在全亞洲居第六名。右圖：香港城市大學排名躍升七名，屬亞洲首1%大學，位居第十。（大公報） 中評社香港11月7日電／大公報報導，國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）於昨日（6日）公布“2025年亞洲大學排名”，本港共有11間大學入榜，六間大學位列亞洲百大。其中香港大學、香港中文大學、香港城市大學進入前10名。港大保持穩定連續兩年位列亞洲第二，中大較去年上升四位排名第六，城大排名飈升七名至亞洲第十超越香港科技大學，而教大更是首次上榜，排名第212位。



教育政策關注社主席張民炳接受記者訪問時表示，香港高校的卓越排名可以吸引更多非香港本地的學生前來就讀，有助於打造“留學香港”品牌與香港國際專上教育樞紐。



在榜單排名前十的大學中，北京大學連續三年蟬聯榜首，與去年一樣，香港大學、新加坡國立大學及新加坡南洋理工大學排名緊跟其後。第五位至第十位的亞洲學府依次是復旦大學、香港中文大學、清華大學、浙江大學、延世大學，以及香港城市大學。



中大升四名 城大躍七位



據悉，今年共984所亞洲大學上榜，較去年相比增加了127所。QS按照學術聲譽、雇主評價、師生比例及國際研究網絡等11項指標進行評分，結果顯示香港共有七間大學排名上升，兩所大學下降，排名上升的大學明顯多於下降的大學，QS形容香港是亞洲進步最快的地區之一。



QS表示，城大是進步最大的大學。城大本次的QS亞洲大學排名亞洲第10，屬亞洲首1%大學，排名較去年躍升七名。城大在多個評審指標表現上出色，在“全球拓展”的三項分項，包括“國際教師比例”、“入境交換生比例”及“外出交換生比例”位列亞洲第一，且在“國際學生比例”分項上取得滿分。此外，城大還在“學術聲譽”、“論文篇均引用率”和“教員人均論文數量”指標上表現卓越。



港大學整體改善率達45%



QS指出，本港大學的教學資源、研究生產率和國際學生人數方面均有提升改善，整體改善率達到45%。QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港應該繼續推廣“留學香港”品牌等措施以吸引全球人才與海外學生。他強調，師資與學術合作可以產出領先世界的研究，幫助香港重新確立作為全球學術和研究領導地位。但QS指出，本港大學在研究產出方面面臨挑戰，全港衹有城大與科大兩所大學進入前百名。



對於本港高校在QS上取得的排名，張民炳認為，當前香港高等教育在學術、人才與研究水平方面正在重回正軌，而香港高校的卓越排名可以吸引更多非香港本地的學生前來就讀。對於打造“留學香港”品牌與香港國際專上教育樞紐，張民炳則表示學校要打造國際化環境，提供更多的服務和活動讓非本地生融入香港；其次最重要的是政府與院校須共同出力解決學生的住宿問題以吸引更多人才來港。