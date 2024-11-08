快評：特朗普不要戰爭　賴應改善兩岸關係

中評社快評／特朗普贏得總統大選，即將重回白宮。特朗普6日在勝選集會上說“不會開戰，我要停止戰爭。”很多人相信特朗普會說到做到，因為他在上一任總統任內的確未發動過戰爭。



特朗普“不要戰爭”，是說給美國人聽的，當然也是說給世界聽的，說給台灣的賴當局聽的。這些年因為“台獨”猖獗、外力插手，台灣成為西方媒體眼中世界上最危險的地區之一，一旦台海爆發戰爭，美國很可能捲入，這與特朗普的“不要戰爭”不合。



特朗普“不要戰爭”，意味著拜登政府的對外政策、台海政策都將出現調整、甚至重大改變。特朗普以美國國家利益為先，以真金白銀的經濟利益為先，賴當局愈“加緊備戰”、愈可能被拿去做交易。



台灣政治大學外交系兼任教授劉德海認為，民進黨政府再不展現務實，不排除當中國大陸給美國龐大利益，美國就會把台灣推到談判桌上，那就嚴重了；台灣如果聰明，要趕緊改善兩岸關係。



淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山認為，以特朗普的生意人性格，他一定會全力壓榨台灣，恐嚇台灣。如果賴清德還是一味“親美抗中”，那只能任由特朗普宰割，美國為刀俎，台灣為魚肉；而改善與大陸的關係，台灣在面對特朗普時才能多一點籌碼。



自2016年民進黨重新上台執政迄今，兩岸關係持續惡化，官方往來中斷了8年多時間，這種情況再持續下去，對兩岸和平不利，對台灣的生存發展更不利。“備戰謀獨”必然升高兩岸緊張情勢，台灣更加兵兇戰危。



特朗普重回白宮，世界為之震撼，同時也提供新的、改變的機會。對兩岸而言，當下何曾不是重啟關係、重新接觸的時機。是繼續鬥下去，還是從速改善關係，且看賴當局如何選擇。