中評社北京11月7日電／網評：探索老幼共托新模式



來源：經濟日報 作者：王琳



近兩年，不少城市試點老幼共托模式，一站式解決居民養老、托育問題。例如，深圳、太原等地試點老幼共托一體化模式，北京首個老幼共養普惠服務點今年7月份啟用。



老幼共托屬於新生事物，是將托老與托幼服務相融合，在同一空間下進行老幼照料、代際學習和互動交流。這種模式在一定程度上優化了資源配置，既是對社會服務與照護模式的創新探索，又是積極應對我國人口發展新形勢的務實舉措。但也要看到，老幼共托試點剛剛起步，面臨著平衡老幼需求差異、確保服務質量、培養專業服務團隊等挑戰，需要在實踐中不斷探索和完善。



“一老一小”是民生熱點，更是社會責任。促進養老托育服務健康發展，解決好“一老一小”問題，對保障和改善民生具有重要意義。各方需科學規劃、共同發力，找准養老托育需求與服務的結合點，不斷提高服務質量。



要進一步平衡老幼需求，提升創新能力。雖然托幼和托老都是照護工作，具有相通之處，但功能仍有不同。老幼共托不是托幼與托老的簡單相加，需要持續創新，進行精細化設計和管理。比如，優化老幼共托場所的空間設置和代際互動設計，注重多功能性和靈活性，確保滿足不同個體的多樣化需求。