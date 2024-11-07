中評社北京11月7日電／網評：美大選結果將如何影響國際政經格局



來源：大公報 作者：劉兆佳



11月5日，美國舉行總統和國會的選舉。共和黨的特朗普卷土重來，再度成為美國總統。共和黨同時控制了參議院和眾議院。由於今天的共和黨已經成為了被特朗普操控的政治工具，而大批效忠於特朗普的政客又進入了美國政府和議會，而美國的最高法院目前又由右派勢力主導，因此特朗普可謂大權在握，不會再受到“深層政府”（deep state）、立法機關和司法機關的制衡，連帶美國的“三權分立”體制也就名存實亡。這種政治生態在美國歷史上不曾出現過，意味著特朗普可以在不受制約下貫徹他的政治理念和主張，並對國際格局造成前所未有的衝擊。



特朗普再度成為美國總統，標誌著美國政治局面的徹底重塑，也會導致國際政經格局的重塑。在這次選舉中，特朗普不但取得了超過半數的選舉人票（electoral college vote），也取得了過半數的民眾投票（popular vote），意味著他所宣示的政治立場成為了當前美國的政治主流。



特朗普的政治立場，在不少美國學者眼中，是一種反映美國白人民族主義和民粹主義的“新右翼”政治思想。這種政治思想反對長期以來主導美國的“自由主義”（liberalism），特別是種族平等、性別平等、性取向自由和“大政府”主義，而在國際層面則反對全球化、多邊主義、自由貿易和“自由國際主義”（liberal internationalism），認同維護美國主權和自主、盡量減少對其他國家的承擔和責任、美國利益優先和主要依靠自身力量來維持美國的全球霸權和“老大”的地位。



這種“新右翼”思想古已有之，並孕育於美國南部，但一直以來沒有成為美國的主流思想。2016年特朗普當選美國總統，標誌著這套思想經過多年來已經相當強大，但仍然不能說已經成為主流思想。這次特朗普和其支持者在總統和國會選舉中取得佳績，顯示“新右翼”思想首次在美國歷史上成為主流思想，也反映了美國政治正式進入新時代，對“美式民主”有著深遠的打擊，也嚴重摧毀了“美式民主”在國際上的吸引力，乃至美國的軟實力。

