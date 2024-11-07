中評社北京11月7日電／網評：中美歐三方關係迎深刻變化



來源：大公報 作者：宋魯鄭



特朗普強勢回歸，特朗普取得的選舉人票壓倒哈里斯，打破此前各大民調的預測。如果說2016年大選是偶然，這一次則毫無爭議。事實上回過頭來看，如果不是突發疫情，2020年特朗普仍會當選。選舉結果表明，今天的美國確實根本性的改變了，它不再是一個世界所習慣的所謂自由主義霸權，而是一個民粹主義主導的國家。



美國是一個日趨衰落但仍然對世界有著巨大影響力的霸主。總統大選雖然是它的國內事務，但卻有很大的外溢效應。從大國博弈的角度，中歐關係備受其衝擊。



目前中美歐三方在實力和利益基礎上存在較為穩定的結構性關係。



從美國角度講，它把中國當作頭號對手全力遏制，它需要歐洲盟友的配合，甚至需要歐洲犧牲它的利益。比如不能使用中國的5G技術，不能向中國出售利潤雄厚的芯片技術，最好全面和中國脫鈎等。



從中國角度講，面對美國的打壓，同樣需要歐洲。既要避免歐洲完全倒向美國，還需要歐洲的市場和技術對中國開放。而且放眼全球，歐洲也是唯一一個能對美國產生重要影響的地區。比如2023年中美元首在舊金山峰會之後，中美關係趨於穩定。法國媒體就報導稱是歐洲向拜登施加了巨大壓力的結果。

