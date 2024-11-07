網評：城市保護讓歷史文化現代生活融為一體

中評社北京11月7日電／人民網評：讓歷史文化和現代生活融為一體



來源：人民網 作者：思睿



行走在北京大栅欄歷史文化街區，既有古色古香的老建築、鼎鼎大名的老字號，也有緊跟潮流的“打卡點”、熱鬧非凡的“網紅店”。在保護中下足“綉花”功夫，讓歷史文化和現代生活融為一體，濃厚的歷史文化氛圍和濃鬱的市井煙火氣得以保留和延續。



文化功能是城市的主體功能之一，城市文化是城市現代化的根基，是城市的氣質和靈魂。習近平總書記強調，“保護好傳統街區，保護好古建築，保護好文物，就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建築、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。”



保護“形”更留住“神”，才能讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁。故宮和四合院之於北京、石庫門和外灘之於上海、武侯祠和寬窄巷子之於成都……一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊，是城市生命的一部分。在城市規劃和建設中，既不能一味強調開發，也不能盲目保持現狀，更多採用微改造這種“綉花”功夫，注重文明傳承、文化延續，才能保護好城市歷史文化遺存，延續城市文脈，使歷史和當代相得益彰。



要“面子”也要“里子”，一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊，是城市生命的一部分。要把老城區改造提升同保護歷史遺跡、保存歷史文脈統一起來，既要改善人居環境，又要保護歷史文化底蘊，讓歷史文化和現代生活融為一體。廣州永慶坊所在的恩寧路騎樓街，被譽為“廣州最美老街”。誰曾想，這里一度破敗不堪：一下雨就浸街、電線空中密布、危破舊房密集。微改造修舊如舊，保留了嶺南建築民居的“面子”，也注重消除安全隱患的“里子”。建築立面更新、結構加固，同時進行雨污分流、“三線”下地等改造。恩寧路的嬗變，讓遊客驚變遷，也讓居民展笑顔。城鄉歷史文化保護傳承也好，城市建設與治理也好，都必須堅持以人民為中心，切實把保護價值體現在人民群眾獲得感、幸福感、安全感的提升上。



對於城市歷史文化，保護是前提，傳承是基礎，創新是關鍵。景德鎮禦窑廠舊址改造成為熱門打卡地，老瓷廠區搖身一變成為文創園區，讓延續千年的古老產業煥發新生機；福州三坊七巷以“文化＋文創”為主導，吸引脫胎漆器、壽山石刻、裱褙等非遺入駐古厝，促進文旅融合發展；蘇州古城平江歷史文化街區，遊客可以沉浸式體驗“食四時之鮮、居園林之秀、聽昆曲之雅、用蘇工之美”的“蘇式生活”……不斷豐富業態，讓傳統街區更好煥發新活力。畢竟，歷史文化有現實基礎才有更持久活力，城市發展有歷史底蘊才有更廣闊動力。



觀今宜鑒古，無古不成今。截至2024年8月，全國現有歷史文化名城142座、歷史文化名鎮312個、歷史文化名村487個、中國傳統村落8155個，劃定歷史文化街區1200多片，認定歷史建築6.72萬處。廣闊神州大地上，讀懂並珍視文化根脈的案例正在時時上演。堅持保護與發展並重，讓歷史文化遺產在城市更新中煥發新的生機活力，我們定能更好傳承文明薪火、賡續中華文脈。