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日本硫磺島近海海域發生6.3級地震
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2024-11-07 16:55:23
中評社北京11月7日電／據央視新聞報導，據日本氣象廳消息，當地時間7日7時55分左右，日本硫磺島近海海域發生6.3級地震，最大震感為震度2，震源深度10公里。
本次地震沒有引發海嘯的風險。
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