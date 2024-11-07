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台風“銀杏”將在菲律賓登陸
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2024-11-07 16:49:17
中評社北京11月7日電／據央視新聞報導，11月7日，菲律賓國家氣象局發布消息稱，今年的第22號台風“銀杏”將於7日下午至8日上午，在菲律賓北端登陸，該區域目前已經升起4號風訊。（風訊為菲律賓的台風預警等級，1級最低，5級最高）
截至7日上午7時，“銀杏”的中心在位於菲律賓卡加延省以東175公里的洋面上，其中心附近最大持續風力為每小時165公里，瞬時風力為每小時205公里，正以緩慢速度向西北偏西方向行進。
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