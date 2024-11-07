亞洲全新航空博覽盛會在香港揭幕

中評社北京11月7日電／據人民網報導，亞洲首屆“超級樞紐博覽會”5日在香港亞洲國際博覽館開幕，展示全球航空、科技及運輸業最新發展。博覽會為期3天，匯聚來自世界各地約2000名參加者及約100家參展商。



本屆博覽會由香港國際機場擔任主辦機構，以“通過技術創新重新定義客運和貨運體驗”為主題，集中展現機場營運商，以及專門研發自動駕駛運輸系統及嶄新航空交通的科技公司，乃至本地初創公司的最新發展。



香港特區政府署理財政司司長黃偉綸在致辭時表示，香港國際機場在三跑道系統下，每年將可處理1.2億人次客運量及1000萬噸貨運量，讓香港成為更強的國際航空樞紐，更好地服務地區以至全球各地，並為全球航空及物流業界帶來龐大商機。



香港機場管理局署理行政總裁張李佳蕙表示，創新是香港國際機場運作的基石。隨著三跑道系統於本月底開始運作，各項新設施也將分階段啟用，“機場城市”將會成為粵港澳大灣區的領先地標，吸引全球各地的旅客訪港。



博覽會主辦單位商業發展執行副總裁麥高德認為，會場內提出的想法將塑造未來全球客運樞紐營運及設計，推動航空政策，並提升全球旅客體驗和貨運服務。他鼓勵參與者以“塑造未來機場”的積極態度深入討論，探求不同觀點，踴躍發表見解。