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習近平向美國當選總統特朗普致賀電
http://www.CRNTT.com   2024-11-07 15:07:16


（圖源：法新社資料照）
　　中評社北京11月7日電／據新華社消息，11月7日，國家主席習近平致電唐納德·特朗普，祝賀他當選美國總統。

　　習近平指出，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

　　同日，國家副主席韓正致電詹姆斯·萬斯，祝賀他當選美國副總統。

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