中國冰雪裝備器材產業蓬勃發展

中評社北京11月7日電／據新華社報導，隨著冰雪運動的普及發展，我國參與冰雪運動的人數越來越多，對冰雪裝備器材需求日益提升。國務院辦公廳日前印發《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出推進冰雪裝備器材產業高質量發展相關舉措。



在6日舉行的國務院政策例行吹風會上，工業和信息化部裝備工業一司負責人郝立順介紹說，冰雪裝備器材既包括大眾運動用裝備，像滑雪鏡、滑雪服、滑雪鞋等，也包括競技體育裝備、場地裝備等——競技體育裝備包括訓練用的高速彈射系統、參賽用的雪車等，場地裝備包括造雪機、壓雪車等。



關於冰雪裝備器材產業近年來的發展，郝立順認為有三方面的特點。一是產業規模快速壯大：經過多年發展，我國已經形成15大類冰雪裝備器材產品體系，基本包括了從頭到腳、從個人到場地、從競技競賽到大眾運動，全產業鏈的冰雪裝備器材；二是產品技術品質穩步提升：大眾運動裝備產業化進程加速，競技訓練及維護保障裝備攻關成效顯著，場地設施裝備供給能力持續增強；三是產業發展呈現新氣象：成立了冰雪裝備行業標準化工作組，加大了單項冠軍企業、“專精特新”企業培育力度，多地形成冰雪場地設施裝備、競賽裝備、大眾運動裝備、競技競賽服裝、冰雪休閑裝備等產業集群。



“總體來看，我國冰雪裝備器材產業發展迅速，技術進步也很快，隨著冰雪運動的推廣普及，未來還有很大的發展潛力和空間。”郝立順說。