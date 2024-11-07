國家體育總局：米蘭冬奧會備戰形勢嚴峻

中評社北京11月7日電／據新華社報導，目前距離2026年米蘭冬奧會開幕還有一年多。在6日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家體育總局副局長李靜介紹說，本賽季正式進入米蘭冬奧會資格爭奪階段，目前各項目國家集訓隊有超過600人在國內外訓練比賽。



北京冬奧會之後，我國冬季運動站在一個新起點、新高度，但也面臨著新形勢、新挑戰。李靜說：“米蘭冬奧會周期，我們始終把‘從嚴、從難、從實戰出發，大運動量訓練’，也就是常講的‘三從一大’原則貫穿到訓練備戰的全過程，科學地組織外訓外賽，既提高訓練質量，也鍛煉隊伍的實戰能力。”



數據顯示，北京冬奧會以來，我國各冬季項目隊伍在世錦賽上共獲得8枚金牌、16枚獎牌，在世界杯比賽中共獲得31枚金牌、101枚獎牌。“但不可否認的是，我們與冬季項目強國相比，差距仍然不小，米蘭冬奧會備戰形勢依然嚴峻。”李靜說。



關於接下來如何做好備戰工作，李靜介紹說，一方面，充分發揮舉國體制的制度優勢，全力保障重點項目、著力打造潛力項目群，注重抓好基礎大項，努力提升一般項目、落後項目的實力；另一方面，強化國家隊思想道德和作風建設，狠抓科學備戰、務實備戰，繼續發揚中華體育精神、北京冬奧精神，提高冬季項目為國爭光的能力，努力實現米蘭冬奧會運動成績和精神文明雙豐收。



明年2月舉行的哈爾濱亞冬會是米蘭冬奧會周期的一次重要練兵機會。李靜表示，將根據時間節點規劃好亞冬會各項目人員選拔、訓練備戰、籌備保障等各環節工作。



“下一步，我們將有針對性地調整訓練備戰和程序化參賽方案，持續加強反興奮劑、賽風賽紀工作，力爭為米蘭冬奧會打好前哨戰，也會在新春期間（亞冬會舉辦期間）向全國人民交一份滿意的答卷。”