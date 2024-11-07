哈爾濱設立國家歷史文化名城保護日

中評社北京11月7日電／據新華社報導，為進一步加強城市歷史文化保護傳承工作，近日，黑龍江省哈爾濱市十六屆人大常委會第二十九次會議決定，將每年6月28日設立為哈爾濱國家歷史文化名城保護日。



哈爾濱市擁有獨特的歷史文化和建築藝術文化，今年是哈爾濱榮獲“國家歷史文化名城”稱號30周年。憑借冰雪游火爆“出圈”，哈爾濱成為國內“頂流”城市，其城市文化和精神氣質獲得廣泛關注。



基於調研，哈爾濱“加強歷史文化建築保護傳承”專項課題組專家認為，通過設立名城保護日，有利於賡續城市文脈，塑造城市形象，在全社會營造熱愛城市、尊重歷史的良好氛圍，對提高城市的歷史文化影響力具有重要意義。



在徵詢多方意見建議基礎上，6月28日（防洪勝利紀念塔開工修建日期）被設立為哈爾濱國家歷史文化名城保護日。在保護日期間，哈爾濱市將通過畫展、攝影展、學術論壇、設計競賽等活動形式，持續擴大歷史文化名城影響力，塑造城市優質文化IP，助力文旅產業高質量發展。



據介紹，近年來，哈爾濱市委高度重視歷史文化建築保護傳承工作，已基本確立1座國家歷史文化名城、3個歷史城區、16片歷史文化街區、9片歷史文化風貌區、20片歷史性綠地、958棟各級文物保護單位和一般文物建（構）築物以及303處歷史建築的完整保護體系。