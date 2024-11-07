尼泊爾出版人在喜馬拉雅山南麓傳播中國文化

中評社北京11月7日電／據人民日報海外版報導，尼泊爾作為中國的鄰國，其出版界長期關注中國，通過翻譯引進中國主題圖書，讓文明交流互鑒之光在南亞綻放。



1955年，中國與尼泊爾正式建立外交關係，迄今已有69年歷史。在這69年時光中，一代又一代尼泊爾出版人孜孜不倦地為中尼兩國文化交流貢獻著力量，尼泊爾當代出版公司就是見證之一。



積極關注中國動態



尼泊爾當代出版公司成立於1973年，是尼泊爾最具影響力的出版機構之一，創始人德文德拉·高塔姆（Devendra Gautam）長期關注中國動態，撰寫了不少反映中尼兩國關係的報導。



1973年，毛澤東會見尼泊爾國王比蘭德拉後不久，德文德拉·高塔姆參與創辦《尼泊爾郵報》，該報紙的創刊號中包含大量關於中國的文章及熱點話題，如《當前中尼關係的前景》《中國在聯合國的權利及尼泊爾的支持》等。這些內容向尼泊爾讀者系統地介紹了中國，也使得該郵報成為尼泊爾讀者瞭解中國的重要窗口。



《尼泊爾郵報》始終關注中國動向，並積極報導中國故事。例如，1974年9月30日，《尼泊爾郵報》出版慶祝新中國成立二十五周年特刊；1976年1月11日，郵報頭版頭條發表重磅文章紀念周恩來，稱其為“一位偉大的朋友”。正如德文德拉·高塔姆所說，中尼之間的相互交流與支持，充分體現了兩國的深厚情誼，而中國提出的共建“一帶一路”倡議以及人類命運共同體理念，也深刻地影響著世界，積極促進不同國家的文化交流與互鑒。



德文德拉·高塔姆晚年依然將巨大精力投入到寫作中，持續向報刊投稿，分享他在中國的親身經歷以及他對中國的見解。

