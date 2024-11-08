馬斯克對中美關係是積極因素？外交部這樣答

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月8日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月7日在例行記者會上表示，對於中美關係，中方立場是一貫的。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。



毛寧在回答記者提問時介紹，習近平主席已向美國當選總統特朗普致賀。習近平主席指出，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。



在當天例行記者會上，有外媒記者提問，特朗普稱將對中國商品全面加征關稅，中方將如何應對？



毛寧回應說，“我們不回答假設性問題。作為原則，我願重申，貿易戰不會有贏家，也不利於世界。”



另有外媒記者問及，埃隆·馬斯克與中國關係良好，他可能在特朗普政府中發揮重要作用，這對中美關係來說是否是一個積極因素？



毛寧表示，對於中美關係，中方立場是一貫的。我們始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則來看待和處理中美關係，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

