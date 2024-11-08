外交部：GMS機制合作成果豐碩展現強大韌性

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月8日電（記者 海涵）大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議11月7日在昆明舉行，國務院總理李強出席會議並講話。外交部發言人毛寧在當天例行記者會上介紹，今天上午，國務院總理李強在雲南昆明主持大湄公河次區域經濟合作（GMS）第八次領導人會議。柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南政府首腦和亞洲開發銀行行長出席。



毛寧說，李強總理表示，GMS機制成立30多年來，日益成為中國和湄公河國家共商合作、共促發展的重要平台。在各方共同努力下，區域經濟合作取得新的進展，貿易投資規模持續擴大，互聯互通水平持續提升，互利合作領域持續拓展，國民相知相親持續深化。豐碩的合作成果充分展示了GMS機制的發展活力和強大韌性。



毛寧說，李強總理強調，中國和湄公河國家同為發展中國家，山水相連、人緣相親、文化相通，是親如一家的命運共同體。面對錯綜複雜的國際地區形勢，要緊密團結協作，充分發揮經濟互補優勢，把各領域務實合作進一步引向深入。一是堅持開放合作，提升貿易投資便利化水平。中方願同湄公河國家共同推進更高水平、更大規模的雙向開放，打造更有效率、更富活力的超大市場。二是突出創新引領，培育壯大區域發展新動能。中方願同湄公河國家深化新能源電池、汽車和光伏產業合作，拓展清潔能源、智能製造、大數據、智慧城市等新興領域合作。三是深化融通建設，加快區域經濟一體化進程。中方願同湄公河國家深入推進基礎設施“硬聯通”，加強政策、法律、監管、規則、標準“軟聯通”。四是密切溝通配合，促進地區各合作機制更好協同。中方願同各方一道踐行真正的多邊主義，大力推動GMS同瀾湄合作等機制協調發展，構建包容互促的良好合作氛圍。



毛寧表示，與會各方一致同意拓展經貿、農業、互聯互通、數字經濟、綠色發展、醫療衛生、旅遊、人文等領域合作，打造增長新動力，為地區和平安寧、發展繁榮作出積極努力。會議通過《GMS第八次領導人會議聯合宣言》和《GMS2030創新發展戰略》等成果文件。

