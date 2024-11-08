福建社科院副院長黃茂興一行訪中評香港總部

福建社會科學院副院長黃茂興一行11月7日上午到訪中評社香港總部，雙方與會人員大合影。（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月8日電（中評社報導組）福建社會科學院副院長黃茂興一行11月7日上午到訪中評社香港總部，中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰等熱情接待。雙方就兩岸關係、香港的“一國兩制”實踐、智庫建設、學術交流等議題交換了看法。



郭偉峰社長表示，非常歡迎黃興茂副院長一行來訪，感謝福建社科院對中評的支持；中央把福建定為兩岸融合發展示範區對福建是重大的歷史機遇，智庫能發揮更大的作用，福建社科院實力雄厚，科研成果豐碩，中評希望雙方今後進一步加強合作。



黃茂興副院長表示，中國評論既是一家重要的媒體，也是一個重要的智庫，既發聲又傳播智慧，中評有獨特的優勢，也取得豐碩的成果，希望未來能夠加強與中評社、中評智庫的交流、交往與合作。



參加本次座談的還有福建社會科學院現代台灣研究所研究員葉世明，福建社會科學院歷史研究所副研究員劉凌斌，福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威，福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員陳麗珍，福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員王藝樺。



中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜，中國評論通訊社副社長、中評智庫基金會副秘書長王平，中國評論通訊社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長郭至君、林艷，中國評論通訊社編委、中評智庫基金會副秘書長束沐也參與了座談。