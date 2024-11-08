中評編譯：特朗普2.0版對華政策一瞥

特朗普宣佈勝選，再度入主白宮（圖源：路透社） 中評社香港11月8日電（記者 郭至君編譯）美國前總統特朗普輕鬆贏得2024總統大選，將再度入主白宮。美國《外交政策》官網日前刊發了一篇題為“What Trump’s Win Means for U.S. Foreign Policy”（特朗普勝選對美國外交政策意味著什麼？）的文章，中評社記者節選其涉華段落進行編譯，內容如下：



美國前總統特朗普贏得大選標誌著美國外交政策又一次過山車之旅的開始。美國這位當選總統準備重拾其第一任期的標誌：與中國的貿易戰、對多邊主義的深刻懷疑甚至敵意、對強人的偏愛，以及推特上的偶像式外交風格。特朗普的顧問們說，在這個岌岌可危的時刻，他的“以實力求和平”正是美國所需要的。



不過，他的第二任期將帶來新的挑戰，尤其是美國深深捲入的中東和烏克蘭兩場戰爭。特朗普承諾在上任前結束烏克蘭戰爭，但他尚未提出任何詳細計劃；他為中東帶來和平的計劃同樣模糊不清。儘管特朗普的計劃可能並不明確，但《外交政策》對他的履歷以及他和他的顧問的聲明進行了深入研究，為美國外交政策的未來提供了線索。正如特朗普第一任期所顯示的那樣，他自己的天馬行空往往與顧問們的議程形成鮮明對比，這一次，作為第二任總統，他可能會有一個更忠誠的顧問圈子，他對他們的掌控可能會更緊一些。以下是特朗普2.0未來的一瞥。



在對華政策上，拜登在某種程度上只是將接力棒傳回給特朗普。本屆政府繼承了特朗普第一任期對華強硬態度的大部分內容，特朗普第二任期很可能繼續將中國視為美國國家安全的首要挑戰。但在具體問題上，當然還有整體風格上，特朗普的第二個任期將帶來重大變化。與第一任期一樣，特朗普將目光首先投向了貿易。特朗普在10月接受《華爾街日報》採訪時說，“關稅 ”是 “字典里最美麗的詞”，而他在中國問題上最明確的優先事項就是重啟2018年開始的貿易戰。



特朗普的競選網站呼籲美國在所有必需品方面減少對中國的依賴，這僅僅是個開始。拜登維持了特朗普最初的關稅政策，並增加了一些額外的關稅；特朗普則準備更進一步。特朗普承諾對從中國進口的所有商品徵收至少60%的關稅，這將更接近他的一些最親密顧問所支持的世界兩大經濟體完全脫鉤的目標。此舉將惡化本已緊張的雙邊關係，使美國家庭每年損失數千美元，並使美國出口商失去其最大的市場之一。但是，對華咄咄逼人的貿易政策所產生的連鎖反應最終也會削弱美國其他潛在的朋友和盟友。

