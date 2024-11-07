特朗普當選或使韓國出口驟減60萬億韓元

中評社香港11月7日電／韓國中央日報報導，當地時間6日，前總統特朗普在美國大選中獲勝，其經濟政策的兩大軸心是“減稅”和“關稅”。也就是說，其目的是通過大規模徵收關稅來抵消不斷惡化的美國財政赤字。特朗普減稅政策的主要內容是永久延長明年到期的下調個人所得稅稅率等措施、降低法人稅的最高稅率(21→20%，美國國內製造企業則為15%)、免除小費和社會保障補助的所得稅等。



如此大規模的減稅會導致財政赤字。特朗普的關稅政策是對美國所有進口產品徵收10%至20%的普遍關稅，以填補財政漏洞。據韓國對外經濟政策研究院(KIEP)推算，如果特朗普在第二任期對韓國徵收20%的普遍關稅，韓國的對美出口額將減少304億美元(約41萬億韓元)，總出口額將減少448億美元(約61萬億韓元)。這意味著去年韓國總出口額(6322億2600萬美元)的8%可能在未來化為泡影。特別是半導體、汽車、電池、二次電池等尖端產業領域的出口企業受到的衝擊尤為嚴重。



據預計，針對中國徵收60%以上的高關稅將導致中國的對美成品出口減少，從而影響韓國產中間材料的出口。據KIEP推算，隨著第三國對美出口的減少，韓國產中間材料的出口也將減少70億至89億美元。KIEP預測，如果考慮到這些因素，韓國的實際經濟增長率(GDP)最多可能減少0.67%。



目前，很多人預測，韓國目前的對美貿易環境在未來可能比特朗普第一任期時更加糟糕。曾在特朗普第一任期的最後一年，即2020年韓國的對美貿易順差為166億美元，而到2023年增至444億美元，增加了2.7倍。今年預計將達到近500億美元，連續兩年創歷史新高。此外，特朗普政府修改韓美自由貿易協定(FTA)或重新協商的可能性也不能排除。



外匯和金融市場也處於動蕩之中。比特幣創下歷史最高價，美元價值大幅上漲等，“特朗普交易”(投資於特朗普當選總統後會增值的資產)現象進一步深化 。其原因是，如果因擴張性財政政策而追加降息被延遲，美元強勢基調可能會持續下去。如果韓元貶值，必然會抬高進口物價，增加內需負擔。截至6日下午3時30分，首爾外匯市場的美元對韓元比價比前一個交易日下跌17.9韓元，為1396.5韓元。今年4月16日曾創下1394.5韓元的年度最低值再次被刷新，跌至心理上防線1400韓元以下。據彭博社報導，反映歐元、日元等6種主要貨幣對美元價值的美元指數在當天盤中一度達到105.311點，自7月9日(105.208)以來時隔4個月創下最高值。



韓國股市呈現出低迷狀態。隨著美國總統選舉中共和黨候選人唐納德特朗普當選的可能性增大後，當天上午有所上漲的韓國綜合股價指數(KOSPI)在下午急劇下跌，以比前交易日下降0.52%的2563.51收盤。韓國創業板指數(KOSDAQ)也比前一個交易日下跌1.13%，至743.31點。導致韓國股市下跌的是被稱為“哈里斯受惠股”的中大型股。預計會受到特朗普貿易保護政策影響的充電電池和能源(LG Energy Solutions-7%、POSCO控股-5%、三星SDI-6%)、汽車(現代汽車-4%、起亞-2.1%)股均呈下跌趨勢。



有人預測，美國國債利率有可能暴漲(債券價格下跌)。稅收不足的部分必須馬上通過發行國債來填補，這會是債券利率上升的原因。這還將導致韓國國庫債券利率及貸款利率的上升。市場預計，目前為4.28%的10年期美國國債利率將上升至年4.5%。如果美國國債利率上漲，美元持續走強，那韓國銀行的標準利率下調算法也將變得更加複雜。也就是說，今年第三季度創下0.1%的增長率，好不容易擺脫負增長的韓國經濟，可能會面臨為刺激內需而考慮進一步下調利率的情況。



但也有人表示，不必過度警惕。現代經濟研究院經濟研究室室長朱元(音)表示，“特朗普的關稅徵收也是在美國貿易代表部(USTR)調查和美國商務部人事改革之後才有可能實現的”，“實現還需要一定的時間，因此市場反應有些誇張”。